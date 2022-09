Wingene organiseert groepsaankoop voor bomen

Brugge Alwéér brugge(n)miserie nu ook Krakele­brug dienst weigert: “Een tussenop­los­sing zoals de tijdelijke Kruispoort­brug? Ja, maar...”

Het ziet er niet naar uit dat de Krakelebrug nog voor het einde van dit jaar hersteld zal zijn na een aanvaring door een schip eind vorige week. Daarmee kent de bruggenmiserie in Brugge een nieuwe aflevering in een nooit eindigende soap. Want hoe zit het tegenwoordig met de nieuwe Kruispoortbrug? En de Steenbruggebrug? En de Dampoortbrug?

27 september