Wingene neemt nieuwe vrachtwagen op CNG in gebruik

Pastorie Caeneghem in Met Vier en Bed: “Toen de camera’s weg waren ging het er wel wat losser aan toe”

Na eerder B&B De Knokmolen in Ruiselede zijn er straks opnieuw streekgenoten te zien in Met Vier in Bed op VTM. Stijn Verhalle en Tine Vandamme, die sinds 2018 Pastorie Caeneghem runnen in de Tieltse deelgemeente Kanegem, komen op dinsdag 29 augustus aan bod in het programma.