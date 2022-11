Wingene lanceert contactpunt 1750

Het nieuwe contactpunt is bereikbaar via Whatsapp, telefoon, chat, mail, Facebook, via 1750.wingene.be, via de Wingene-app of via het vernieuwde onthaal in het gemeentehuis. “We merken dat het voor inwoners nog niet altijd even duidelijk is waar ze terecht kunnen met vragen”, zegt schepen van Dienstverlening Brecht Warnez (CD&V). “De burger staat centraal. Voortaan kan je 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 een afspraak maken, een melding doorgeven of een suggestie doen, zelfs vanuit je luie zetel. En tijdens de openingsuren van het gemeentehuis staan onze onthaalmedewerkers zowel online, telefonisch als fysiek klaar om de inwoners te helpen.”