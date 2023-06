Wingene lanceert campagne tegen hondenpoep

Treedt stukadoor Dylan (29) in de voetsporen van zijn collega’s bij Goldband? “Tijdens het werk ben ik voortdu­rend aan het zingen”

Dylan Tetaert (29) uit Wingene doet op donderdag 15 juni een gooi naar eeuwige roem op de eerste ‘Schlagerfestival Zomereditie-talentenjacht’. De winnaar mag op 15 juli op het Schlagerfestival in Middelkerke optreden. Leuk detail: Dylan is – net als de leden van het razendpopulaire Goldband vroeger – in het dagelijks leven stukadoor. “Ze noemen mij de ‘zingende plakker’.” Hoe groots ziet Dylan het en wat vindt hij van zijn collega’s bij Goldband?