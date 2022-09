Wingene heet bijna 300 nieuwe inwoners een warm welkom

Tielt Ter ziele gegane taverne Poesta maakt na ruim 20 jaar comeback dankzij Carla: "Mijn vader was apetrots op me"

In de jaren tachtig en negentig stonden er nagenoeg elk weekend bussen op de parking, maar vandaag liggen de gebouwen van taverne Poesta er verlaten bij. Daar komt echter verandering in. Carla Verhooghe (48), de oudste dochter van toenmalig uitbater en eigenaar Hubert Verhooghe, is van plan de Poesta nieuw leven in te blazen als feestzaal en eventlocatie. “Uit respect voor het verleden. En omdat we geloven in de toekomst.”

