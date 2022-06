Wingene en Ruiselede lanceren gezamenlijke fusiewebsite, volksraadpleging niet aan de orde: “Bij de bewoners zijn de meningen verdeeld over de beste partner, dus we moesten sowieso een keuze maken”

Op de website www. fusieruiseledewingene.be, waar de huisstijlen van beide gemeenten te herkennen zijn, worden in de eerste plaats antwoorden gegeven op veel gestelde vragen van inwoners. Het waarom van de fusie komt aan bod, maar ook de financiële gevolgen van de fusie, de impact op de dienstverlening en de vraag of burgers betrokken zullen worden bij de plannen. Iedereen kan via de site ook zelf vragen over de fusie indienen. “We begrijpen dat het nieuws over de fusieplannen snel en onverwacht kwam”, zegt Greet De Roo (RKD) van Ruiselede. “In deze fase, waarbij we de bestuurskracht van beide gemeenten vergelijken, willen we maximaal inzetten op het informeren van de inwoners over de fusietraject.”