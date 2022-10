Wingene en Ruiselede beantwoorden fusievragen tijdens infomomenten

Concreet zal tijdens de infomomenten de zogenaamde ‘bestuurskrachtanalyse’ toegelicht worden die de voorbije maanden in beide gemeenten werd uitgevoerd. Daarbij werd onderzocht hoe sterk Wingene en Ruiselede gewapend zijn tegen de toekomst en op welk vlak een fusie een verschil maakt. Op 21 november wordt verzameld in de Zaal voor Sport en Spel in Ruiselede. Uitzonderlijk wordt op die eerste vergadering ook prof. Filip De Rynck uitgenodigd om zijn visie te geven op fusies. Op 22 november is het in Zaal Kruispunt in Kruiskerke, op 23 november in Kamphuis ‘t Haantje in Doomkerke, op 24 november is de raadzaal van het gemeentehuis in Wingene aan de beurt en op 25 november kunnen Zwevezelenaars terecht in sporthal de Zwaluw.