WEER. Vanochtend helder weer in Wingene

Hebben we het straks over Tieltebeke? En kan ik nog naar mijn eigen gemeente­huis? Vijf vragen beantwoord over de fusie tussen Tielt en Meulebeke

De kogel is door de kerk: Tielt en Meulebeke smeden plannen om samen te smelten tot één grote fusiegemeente met 32.000 inwoners. Het duurt nog wel even voor het zover is, maar nu al rijzen er bij inwoners heel wat vragen over wat er zal veranderen. We lijsten de belangrijkste vraagstukken én antwoorden even voor u op.