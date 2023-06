WEER. Vanochtend helder weer in Wingene

Veroor­deeld tot vier jaar cel voor dodelijk ongeval, maar ex-part­ner van Stefanie (25) komt na maand vrij onder voorwaar­den

De 31-jarige Deinzenaar Clint V., die eind april veroordeeld werd voor het verkeersongeval in Drongen waarbij zijn toenmalige partner Stefanie Verstappen (25) uit Tielt het leven liet, moet niet langer in de cel blijven. Hij kreeg een celstraf van vier jaar opgelegd en werd meteen in de boeien geslagen, maar vrijdag werd hij onder strikte voorwaarden alweer vrijgelaten.