WEER. Vanochtend een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Wingene

Eerste cafébazin Annie (91) blikt samen met Robbe (25) terug op 60 jaar d’Hespe: “Ze tapt beter dan sommige van m’n barmannen”

Het oudste café van Tielt verjaart en dat laat cafébaas Robbe Dejonckheere (25) niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is 60 jaar geleden dat het huidige café gebouwd werd en op zaterdag 13 mei staat een feestje gepland in de Hoogstraat, met een receptie voor alle cafébazen van vroeger tot nu. Annie Dingemans (91) was de allereerste cafébazin. We brachten de twee generaties samen in d’Hespe. “Onvoorstelbaar hoe het hier veranderd is”