WEER. Temperatuur gaat omhoog in Wingene

Wegentracé Lichtenho­ve aangepast met oog op nieuwe omgevings­aan­vraag

De bestaande trage verbinding tussen de Timmermanslaan en de Torhoutstraat zal worden heraangelegd in klinkers, terwijl ook de oprit naar Lichtenhove heraangelegd wordt in asfalt. De aanpassing is een voorwaarde voor de geplande uitbreiding van de technische loods van de gemeente.