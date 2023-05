WEER. Kans op zo goed als helder weer in Wingene vanochtend

Lichaam gevonden in beek: stoffelijk overschot van vermiste Rosette Decuypere (83)

In een beek in de Speibeekstraat in Dentergem werd zondag een lichaam gevonden. Het gaat om de stoffelijke resten van Rosette Decuypere, een 83-jarige vrouw uit Tielt die al sinds oudejaarsdag 2022 is vermist.