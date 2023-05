WEER. Kans op zo goed als helder weer in Wingene vanochtend

Westhoek­wolf lijkt op weg naar Oost-Vlaam­se grens, na mislukte poging om Roeselaar­se ring over te steken: “Hij zal wellicht een paar weken in het bos rond Beernem blijven”

De wolf die deze week voor het eerst in 200 jaar West-Vlaanderen binnen stapte, lijkt op weg te zijn naar het Bulskampveld. Vrijdagavond liep het dier even over en weer op de ring rond Roeselare, zaterdagvoormiddag werd de ‘westhoekwolf’ opnieuw waargenomen tussen Egem en Zwevezele. Jan Loos van Welkom Wolf is tevreden dat het dier de juiste richting gekozen lijkt te hebben. “Al is het Bulskampveld eigenlijk nog te klein voor een wolf.”