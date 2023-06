WEER. Kans op helder weer in Wingene vanochtend

Hogeschool­stu­den­ten aan de slag rond herstelge­richt werken bij De Wijzer

Acht studenten van VIVES Kortrijk gingen in het kader van hun bachelorproef aan de slag rond ‘Herstelgerichte Werking’ bij basisschool De Wijzer in Aarsele. Die focus op sociale interactie en verbinding is voortaan sterker verankerd in de schoolvisie.