WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Wingene

Opa Omer trok van huis naar huis, ondertus­sen is het een miljoenen­fir­ma: het familiesuc­ces van diepvries­be­drijf Fribona

Fribona is al 57 jaar een vaste waarde in Oostkamp. Het diepvriesbedrijf draait tegenwoordig een jaarlijkse omzet van meer dan 10 miljoen euro en is aan zijn derde generatie toe. De broers Laurens (35) en Thomas Theys (34) zijn ambitieuzer dan ooit. “Vanaf volgend jaar willen we verdubbelen in oppervlakte”, zeggen ze. Het verhaal van een familiebedrijf, dat 63 jaar geleden opgestart werd door opa Omer op de Vrijdagmarkt in Brugge. “Hij kocht een bestelwagen en waagde de sprong.”