WEER. Kans op bewolking vanochtend in Wingene

WK-dromedaris krijgt plekje bij padelclub en levert ruim 40.000 euro op voor Parkinson Pact: “De ziekte draag ik duidelijk niet alleen”

WK-dromedaris Tamin, die tijdens het WK in Qatar onder de hamer ging in De Blekerij voor 24.000 euro, heeft een nieuwe thuis gekregen bij de padelclub in Pittem. Donderdagavond maakten de organisatoren van het evenement bekend dat de actie in totaal liefst 40.537 euro opbracht. Dat geld is voor het nieuw opgerichte Parkinson Pact van parkinsonpatiënt Tom Coghe.