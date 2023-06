WEER. In Wingene heldere ochtend

NET OPEN. Yasmine en Guus openen Bar Volaré, een zomerbar tussen de struisvo­gels: “Stukje Afrikaanse savanne... in Aarsele”

In Aarsele bij Tielt opent op 1 juli een unieke zomerbar. De bar bevindt zich namelijk op het erf van een van de grootste struisvogelkwekerijen van West-Europa. ‘Bar Volaré’ staat in het teken van de dieren, met cake van struisvogelei, struisvogelkroketjes en zelfs wijn en bier in een struisvogeljasje. Dé sterren van de bar zijn uiteraard de dieren zelf, die op amper een paar meter van de bar in de wei lopen. “Het zijn van nature nieuwsgierige dieren, dus ze zullen vanzelf dichtbij komen.”