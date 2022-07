Wandelen en lopen op achtste Memorial Diether Cornaer

Wandelen kan tussen 13.30 en 16 uur en per afgelegde ronde van 2 kilometer krijg je een flesje bier. De jeugdloopreeksen starten om 17.20 uur, de volksloop (3,6 kilometer) start om 18.15 uur en het startschot van de wedstrijdloop (11 kilometer) wordt gegeven om 19 uur. Er is ook een apart klassement voor verenigingen en sportclubs, waarbij op zoek gegaan wordt naar de snelste vereniging van de gemeente. Elke deelnemer ontvangt een aandenken. Inschrijven kan ter plaatse in de Tuimelaar of vooraf via www.wingene.be/memorial.