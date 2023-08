Wat te doen in Zuid-West-Vlaanderen dit weekend: van een stevig metalfeest over me­ga-rommelmark­ten naar de Mennefees­ten

Ook tevreden dat we komend weekend eindelijk eens de deur uit kunnen zonder die dekselse paraplu, bij min of meer normale temperaturen voor de tijd van het jaar? Dan helpen wij je graag met vijf weekendtips die stuk voor stuk de moeite waard zijn. Muzikaal kom je alvast aan je trekken, en wie graag snuistert in oude spullen, vindt beslist ook z’n gading: dit zijn onze tips voor het weekend van 12 en 13 augustus. Geniet!