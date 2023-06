Voorlopig geen Guldensporenprijs in Wingene

Theaterwan­de­ling Zwevezele straks aan zestiende editie toe

De populaire theaterwandeling van de oud-chiroleiding van Zwevezele is op zaterdag 26 augustus aan de zestiende editie toe. Het gaat om een begeleide wandeling van zeven kilometer, met zes haltes waar telkens een act of optreden te zien is.