Vlaanderen Feest in Zwevezele met Camille, Wim Opbrouck en Average Rob

Roeselare 15 maanden voorwaarde­lijk voor vader die minderjari­ge dochters in bed betastte

Een 44-jarige man uit Roeselare betastte zijn twee minderjarige dochters in bed. De feiten dateren al van enkele jaren geleden, maar kwamen nu pas voor de rechtbank. Hun moeder diende pas later klacht in nadat een van haar dochters een zelfmoordpoging ondernam. De vader is nu veroordeeld tot 15 maanden voorwaardelijke celstraf.

5 juli