VERMOORDE ONSCHULD. “Als je dit leest, is ze al naar de hemel”: hoe een moeder de begrafenis van haar dochtertje (5) met handboeien moest bijwonen

Zwevezele/BruggeHet stof van de kasteelmoord is nog niet gaan liggen wanneer op 16 november 2012 een tweede schokgolf door het West-Vlaamse Wingene trekt. In de woning van N.B. (50) treffen agenten het levenloze lichaam van haar dochtertje D. (5) aan. Een ongeluk of gruwelijke wraak op haar ex? Daar gaat het drie jaar later over in de rechtbank. “Ik moet in een zwarte kist begraven worden, D. in een roze.”