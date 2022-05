Vermiste Karol (15) is weer terecht

Naar de jongeman werd gezocht door de politie. Dat was vorige week onder meer het geval in een speeldorp in zijn woonplaats Zwevezele maar op de dag van zijn 15de verjaardag hield de politie ook een oogje in het zeil aan het Sint-Jozefsinstituut langs de Stationsstraat in Tielt. Er waren immers aanwijzingen dat de jongeman er die dag mogelijk kon opduiken. Dat was echter niet het geval. Enkele dagen later werd de tiener dan toch teruggevonden. Hij verkeert in goede gezondheid.