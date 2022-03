Vechtsportclub Kick-West wint vier gouden medailles op internationaal tornooi in Portugal

Gent/Wingene/Ruiselede Psycholoog Stijn Saelens veroor­deeld voor schenden beroepsge­heim in Kasteel­moord: “Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat alles geheim blijft”

Psycholoog Johan M. (70) uit Damme is ook in beroep veroordeeld omdat hij vier attesten over vertrouwelijke gesprekken met kasteelheer Stijn Saelens – het latere slachtoffer van de Kasteelmoord – in de openbaarheid bracht. M. overhandigde de verslagen aan Saelens’ echtgenote Elisabeth Gyselbrecht en haar vader André, de opdrachtgever van de moord. In een andere zaak zijn Peter Gyselbrecht, de zoon van André, en VRT-journalist Bart Aerts vrijgesproken na een uitzending van telefoontaps uit het dossier van de kasteelmoord in ‘Terzake’.

16 maart