Vandalen viseren koetshuis en badhuisje in Kasteelpark: “Gespecialiseerde firma zal nodig zijn voor opkuis”

ZwevezeleVandalen hebben in de nacht van maandag op dinsdag lelijk huisgehouden in het Kasteelpark. Zowel op de gevel van het historische koetshuis als op het verderop gelegen badhuisje werd aanstootgevende graffiti gespoten. Het is al de tweede keer deze maand dat vandalen aan het werk zijn in Zwevezele.

Nadat begin augustus in de Heulstraat een hakenkruis op het wegdek geschilderd werd, leefden vandalen zich dit keer uit in het Kasteelpark. Net naast de ingang van het Koetshuis werd met een zwarte spuitbus het cijfer 87 (vermoedelijk het begin van de postcode van Wingene) aangebracht terwijl er ook een tekening op de zijgevel staat. Ook de zitbankjes en zelfs de fietsrekken voor het koetshuis moesten het ontgelden. Het oude badhuisje of Aubetje, dat wat verderop in het park staat, kreeg het echter het hardst te verduren. Zowel de kant van de voordeur als de zijgevel staan vol teksten.

Volledig scherm Op de zijgevel van het koetshuis en aan de ingang staat graffiti. © Sam Vanacker

15 jaar geleden

Dat heeft ongetwijfeld met de locatie te maken. Het badhuisje staat namelijk erg afgelegen in het park en wordt afgeschermd door een strook bos. Veel Zwevezelenaars kennen het discrete plekje ongetwijfeld nog uit hun jeugdjaren. Het is de allereerste keer dat het beklad wordt. “Het moet maandagavond of -nacht gebeurd zijn”, reageert burgemeester Lieven Huys (CD&V). Hij denkt niet dat er een verband is met de feiten in de Heulstraat. “Er is geen reden om te geloven dat het om dezelfde daders zou gaan. Dit is van een andere orde.”

Quote De verf in de Heulstraat hebben onze diensten helemaal zelf kunnen opruimen, ook al vergde het wel flink schrobben. Dit is andere koek. De teksten er zomaar afkrijgen lukt niet, dus we gaan een gespeciali­seer­de firma moeten inhuren. En dat zal extra kosten met zich meebrengen.” Lieven Huys

Zowel het koetshuis als het badhuisje werden oorspronkelijk in 1816 gebouwd, als bijgebouwen voor het inmiddels verdwenen kasteel. Sinds 1984 is het park eigendom van de gemeente, inclusief het (gerenoveerde) koetshuis en badhuis. “De verf in de Heulstraat hebben onze diensten helemaal zelf kunnen opruimen, ook al vergde het wel flink schrobben. Dit is andere koek. De teksten er zomaar afkrijgen lukt niet, dus we gaan een gespecialiseerde firma moeten inhuren. En dat zal extra kosten met zich meebrengen. Graffiti is heel moeilijk te verwijderen en daarom is het ook erg spijtig dat deze twee mooie gebouwen beklad werden. Vijftien jaar geleden hadden we trouwens nog iets gelijkaardigs aan CC De Wissel. Toen werd ook een gespecialiseerde firma ingeschakeld. Maar zelfs met het juiste materiaal blijft het lastig. Als je heel goed kijkt, dan zie je er nog steeds de sporen van op de gevel van De Wissel.”

Volledig scherm Ook de zitbankjes moesten er aan geloven. © Sam Vanacker

Van de daders is voorlopig geen spoor. De politie onderzoekt de zaak. “Er is een proces-verbaal opgemaakt”, bevestigt de politiezone regio Tielt. “We gaan proberen te achterhalen wie de daders zijn zodat de schuldigen gestraft kunnen worden.” Niet onbelangrijk daarbij is dat er tussen de teksten enkele specifieke woorden en benamingen staan die de politie op weg kunnen helpen.

Volledig scherm Zelfs de fietsenrekken bleven niet gespaard © Sam Vanacker

