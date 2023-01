Valse enquêteur op pad in Wingene

Beernem Het Dancing Di­mi-ef­fect bereikt Beernem: Frederik (39) tovert zaak om tot dartscafé Peaky’s

Zeg niet langer café Den Hut in Beernem, maar Peaky’s. Uitbater Frederik Van Daele (39) nam de zaak in september 2022 over, dacht na over de toekomst en zet nu volledig in op de dartshype. “We hebben nu vier borden, maar dat worden er heel snel zes”, glundert hij. Er zullen ook wedstrijden worden georganiseerd.

