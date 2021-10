Vader en zoon vinden tientallen spijkers in maïsstengels: “Moedwillige sabotage, door iemand die weet hoe een hakselaar werkt”

“We waren nog geen vijf minuten bezig toen de hakselaar stilviel door metaaldetectie (aangezien metalen voorwerpen zoals blikjes schade kunnen toebrengen, beschikken veel landbouwmachines over een metaaldetector, nvdr). Nog geen tien meter verder was het weer prijs”, vertelt Ruben (20). Hij begon maandag samen met zijn vader om 5.30 uur te werken op een veld in de Schewegestraat in Wingene. “Ze zaten over de hele partij verspreid. Dertig lange spijkers hebben we gevonden. Dit is geen kwajongensstreek, maar moedwillige sabotage door iemand die weet hoe een hakselaar werkt. Is het een jaloerse concurrent? Iemand heeft het op ons gemunt, maar we hebben geen idee wie of waarom.”