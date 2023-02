Unizo brengt Kamal Kharmach naar De Verrekijker

“De verlichte kerstparade was een succes en we hebben zin in meer”, klinkt het bij Nathalie Bauwens van Unizo Wingene. “De meeste mensen kennen Kamal Kharmach als comedian , maar daarnaast is hij ook gefascineerd door alles wat met economie te maken heeft en is hij een geboren ondernemer.” Er worden twee formules aangeboden. Wie louter de voorstelling (vanaf 20.30 uur) wil bijwonen betaalt 25 euro, wie vooraf (vanaf 19 uur) wil meegenieten van een netwerkreceptie met een hapje en een drankje betaalt 40 euro. Tickets reserveren kan via https://www.ticketwinkel.be/Event/Details/kamal-met-show-economedy of info@unizowingene.be.