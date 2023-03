Twintig nieuwe laadpaallocaties in aanvraag in Wingene

Het Departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW) staat in voor de (gesubsidieerde) uitrol van het plaatsen van laadpalen in Vlaanderen. Het departement buigt zich nu over 20 mogelijke nieuwe locaties in Wingene. “We hopen ze allemaal te kunnen realiseren”, aldus burgemeester Lieven Huys (CD&V). De start van de uitrol is voorzien in 2023, al zal de precieze timing afhangen van de provider. Ook de prijs - doorgaans betalen gebruikers tussen 0,55 en 0,66 euro per kWh - zal afhangen van de provider. Gratis oplaadpunten in Wingene zijn er niet.