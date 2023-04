Tweede Zeswege Classic klokt af op bijna honderd oldtimers

Bestuurder naar ziekenhuis na zware klap tegen vrachtwa­gen: vier andere auto’s beschadigd door brokstuk­ken

Op de E403 in Ruddervoorde is een bestuurder zaterdagmorgen gewond geraakt bij een zwaar ongeval. Hij reed in de mist in op een vrachtwagen. Vier achteropkomende wagens raakten beschadigd door de brokstukken.