Trucker gewond bij bizar ongeval op industriezone Wildenburg

Ruddervoorde Bewoonster aangehou­den na verdacht overlijden in sociale woning

Na het verdacht overlijden in een sociale woning in Ruddervoorde is de bewoonster van het pand aangehouden. Volgens het Brugse parket wordt ze verdacht van onopzettelijke doding en schuldig verzuim. Het slachtoffer kwam wellicht om het leven door een overdosis drugs.

24 januari