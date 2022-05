Trajectcontrole in Wingene leverde 1.190 boetes op in 36 dagen tijd: “Dat lijkt alleen maar veel”

WingeneDe trajectcontrolecamera’s in Wingene hebben hun start niet gemist. Na een half jaar proefdraaien traden ze effectief in werking op 19 april en de eerste boetes werden verstuurd op 25 mei. Liefst 1.190 gingen er die dag de deur uit. Burgemeester Lieven Huys (CD&V) nuanceert dat aantal. “Dat lijkt veel, maar eigenlijk komt dat overeen met zowat twee procent van de passanten.”

Oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) informeerde maandagavond tijdens de gemeenteraad naar de eerste resultaten van de trajectcontrolecamera’s in de dorpskern van Wingene. Die werden in augustus 2021 door het gemeentebestuur geïnstalleerd langs drie invalswegen, met de bedoeling om automobilisten trager te doen rijden en de zone 30 te respecteren. Het gaat om het kruispunt van de Tieltstraat met de Heilige Sacramentstraat, het kruispunt van de Beernemstraat/Beernemsteenweg met de H. Sacramentstraat en het kruispunt aan residentie Den Anker. Het systeem, dat een prijskaartje van 233.044,68 euro heeft, werkt sinds 1 januari, maar in het eerste kwartaal van 2022 werden geen GAS-boetes uitgeschreven. Op 19 april kwam daar verandering in.

Niet blijven sensibiliseren

“Op 25 mei gingen de eerste boetes de deur uit”, aldus Huys. “Dat waren er 1.190. Dat lijkt veel, maar eigenlijk gaat het om amper 2 procent van de passanten. Anderzijds kunnen we niet blijven sensibiliseren. We hebben per slot van rekening al heel lang een zone dertig in de kern. De meeste mensen die een boete kregen respecteren dus wellicht al veel langer de snelheidslimiet niet. Er wordt wel degelijk trager gereden. Als we de cijfers extrapoleren is het aantal overtredingen naar schatting met 35 procent gedaald, al is het nog te vroeg voor kwantitatieve analyses. Een volledig beeld van het aantal overtredingen en het effect van de camera’s zullen we pas tegen eind dit jaar hebben. Wellicht gaan we eerst met een piek zitten, gevolgd door een terugval om uiteindelijk op een soort plateau te komen.”

Verhoye vroeg zich ook af of het doorgaande vrachtverkeer verminderd was door de camera’s. Daar had Huys nog geen antwoord op. “Een nieuwe meting zal pas voor het najaar zijn, maar vermoedelijk hebben de camera’s een ontradend effect op het vrachtverkeer in de Beernemstraat. In dit verband zijn we met de vervoerregioraad trouwens verschillende scenario’s van zonale tonnagebeperkingen aan het onderzoeken.”

