Tractor kantelt na aanrijding in de mist in Zwevezele: koppel en zoontje (5) gewond

Oekene Oekene Inviteert organi­seert nieuwjaars­con­cert

Cultuurwerking Oekene Inviteert organiseert op vrijdag 28 januari een nieuwjaarsconcert in de Sint-Martinuskerk. Ze garanderen feestelijke, toegankelijke muziek waardoor de aanwezigen zich in het Wiener Musikverein zullen wanen tijdens het Weens nieuwjaarsconcert dat wereldwijd op alle TV-zenders weerklinkt. Denk aan de Radetzky March van Johann Strauss, La donna e mobile van Giuseppe Verdi, L’amour est un oiseau rebelle van Georges Bizet,… Aansluitend is er een receptie in het bijzijn van de uitvoerders. Tickets kosten 15 euro, wie jonger is dan 25 jaar of over en vrijetijdspas beschikt, betaalt 10 euro. Reserveren doe je door het juiste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van vzw Collectief ‘De LINK’ zijnde BE72 7310 3026 8116. Vermeld hierbij de concertdatum ‘28.01‘ + ‘aantal personen + e-mailadres’. Overschrijven kan tot en met vier dagen voor de concertdatum. Nadien kan je nog reserveren per mail aan oekeneNV@live.be of met een sms aan 0475/23.98. 01. De tickets worden klaargelegd aan de inkom.

14 januari