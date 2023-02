Toneelkring Bouckhout brengt ‘Slip-gevaar’ naar CC De Feniks

Inbreker die door ouder landbou­wers­kop­pel werd betrapt, mag gevangenis verlaten

Een 49-jarige inbreker heeft in de Brugse rechtbank 12 maanden cel met uitstel gekregen. Een landbouwerskoppel uit Oostkamp betrapte Renato C. op heterdaad in hun woning. Hij bleek dronken.