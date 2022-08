Tjokvol programma voor septemberkermis in Wingene

WingeneOp 3, 4 en 7 september viert Wingene feest. Er zijn komend weekend festiviteiten in en rond de Bruegeltent, er is de kermis op het Kerkplein en de brandweer zorgt voor activiteiten. Op kermiswoensdag is er terug Wingene Koers, gevolgd door een avondmarkt en Wingene Swingt. Een overzichtje.

Het kermisweekend gaat officieel van start op zaterdagnamiddag 3 september. Dit jaar gaat de kermis door op het Kerkplein. “De traditionele eucharistieviering start om 16.30 uur, waarna de kermis feestelijk wordt geopend door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia”, vertelt schepen Ann Mesure. “Om 17.30 uur trakteren we in de Bruegeltent op het Gemeenteplein met lekkere oliebollen en een gratis vat.” Bruegel vzw zorgt gedurende de hele avond voor spetterende optredens in de Bruegeltent, met o.a. Sergio, A-Ties en Maarten Vancoillie.

Op zondag 4 september starten we in de voormiddag met een lokale Bruegelmarkt op het Gemeenteplein, met optreden van Klein Muziekske en live uitzending door Radio Oost West. Vanaf 13 uur brengt ‘Bruegelleute’ het Gemeenteplein tot leven met reuzegrote volksspelen, Blitz-optreden voor kinderen en een feesttent met DJ-optreden van Studio Space.

Vogelshow en activiteiten brandweer

Op zaterdag en zondagvoormiddag kan je de vogelshow van Vogelliefhebbersbond De Sneppe bewonderen, die dit jaar doorgaat in feestzaal de Verrekijker. Ook de brandweer zorgt voor wat leven in de brouwerij met op vrijdagvond 2 september pop-up bar ‘De Vuurbal’ in de brandweerkazerne Wingene. Met een drankje in de hand kan je genieten van het gratis optreden van Bruges Swan Patrol. Daarnaast zet de brandweer op zondag vanaf 13 uur zijn deuren open op de Veiligheidsdag, waar kinderen zich kunnen uitleven met verschillende activiteiten in thema.

Wingene Koers

Op woensdagnamiddag is er vanaf 14 uur Wingene Koers, een internationale wielerwedstrijd voor elite en beloften. Organisatie De Stoempers verwacht een 25-tal ploegen en zo’n 175 renners. De start en aankomst zijn in de Rozendalestraat, ter hoogte van de Sportstraat.

Avondmarkt en Wingene Swingt

Op woensdagavond 7 september is het op de koppen lopen tijdens de avondmarkt in het centrum die wordt georganiseerd door Woestijnzijn. “Enthousiaste marktkramers prijzen hun waren aan, lokale verenigingen baten drank- en eetstandjes uit en de horecazaken verwelkomen bezoekers graag op hun terras”, klinkt het. Lokale handelaars die nog een plaatsje willen, kunnen dat laten weten via stijn.verkinderen@wingene.be.

Het Gemeentelijk Feestcomité zorgt in de Bruegeltent op het Gemeenteplein voor extra ambiance. Vanaf 18 uur kan je er genieten van Disco Medley (Wingense DJ), met om 20 uur een fantastisch optreden van Wim Soutaer en Charles Van Domburg. Tussendoor worden ook de mooie prijzen uitgedeeld voor de winnaars van de Woestijnzwijn-fotozoektocht Zomerzoeken.

Kom te voet of met de fiets

De gemeente roept op om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar het centrum te komen. “In het centrum zelf zijn maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. De fietsenstalling op het Gemeenteplein zal beschikbaar zijn, maar we voorzien daarnaast een extra fietsparking op het Kerkplein zodat je jouw fiets zeker veilig kan achterlaten.” Het volledige kermisprogramma is terug te vinden via www.wingene.be/wingeneviertbruegel

