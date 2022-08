Tiende zomerzoektocht Woestijnzwijn telt vijf verschillende routes

Geen lange tocht dit jaar, maar vijf korte thematische fiets- of wandelroutes in verschillende woonkernen, die zowel digitaal, op een kaartje als met wegwijzers zijn aangeduid. “In Sint-Jan gaan we op zoek naar brievenbussen”, legt Peter Detavernier van Woestijnzwijn en schepen van Toerisme Jens Danneels (CD&V) uit. “Op de Hille zoeken we bordjes, in Wildenburg is het thema huisnummers, in Zwevezele focussen we ons op elementen in de voortuin en in Wingene zoeken we mini-figuurtjes. Vijf verschillende ontdekkingstochten, dus.” Wie één of meer tochtjes doet, de volgorde van de foto’s ontdekt en tegen 31 augustus het invulstrookje indient maakt kans op waardebonnen. Deelnameformulieren zijn te vinden in het infomagazine en in het gemeentehuis.