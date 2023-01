Thermocar scant zondagnacht de gevels in Wingene

Tielt Koninklij­ke Tieltse Sportclub hoopt wielrennen terug op de kaart te zetten in Tielt: “Het is niet evident om vers bloed te vinden, al biedt de populari­teit van het fietsen ook kansen”

Het aantal kleinere wielerwedstrijden in Vlaanderen zit al jaren in dalende lijn, maar in Tielt zet die trend zich niet door. In 2023 staan liefst negen koersen op de kalender en dat is op z’n minst voor een deel te danken aan het feit dat alle Tieltse koersorganisatoren allemaal aan hetzelfde zeil trekken. En dat is geen overbodige luxe. “De tijden zijn veranderd. Iedereen houdt van de koers, tot er een nadarhekken voor de deur staat.”

25 januari