Team Fischer geeft vzw Gabriël duwtje in de rug van 600 euro: “Met het geld zorgen we voor een warme kerst voor alle kindjes”

Team Fischer, dat ondertussen 280 enthousiaste leden telt en opgericht werd door Oostendenaar Benny Fischer, zamelt al langer fondsen in voor het goede doel via allerhande projecten. Dit keer besloten de lopers om Caatje Carpels en haar vzw te steunen. “Caatje en ik kennen elkaar al lang”, vertelt Christophe Mouchon. Hij en twee andere leden van Team Fischer lieten zich sponsoren bij hun deelname aan de halve Marathon des Sables in Fuerteventura. “Dankzij de kustbrouwerij van Middelkerke organiseerden we ook een tombola waarbij enkele biermanden te winnen waren. Veel mensen hebben het moeilijk. Overal zie en hoor je dat het bij de voedselbanken een pak drukker is geworden. Vandaar het idee om deze vzw te steunen. Graag wil ik nog even coach Benny Fischer bedanken, want het is dankzij hem dat we deze sportieve uitdaging tot een goed einde brachten. Ook Defensie, mijn werkgever, ben ik dankbaar omdat ik de kans kreeg om tijdens de werkuren te trainen.”

Vraag naar hulp neemt toe

De steun is in elk geval meer dan welkom, want steeds meer mensen in armoede komen bij de vzw in de Wingensesteenweg aankloppen om gratis voedsel en kledij. “Zelfs sommige tweeverdieners komen niet meer rond”, zegt Caatje. “Voor veel mensen die al op de rand stonden was de energiecrisis echt wel de druppel. In de voorbije maanden is het aantal gezinnen dat we helpen met 25 procent gestegen, tot een zestigtal. Gelukkig kunnen we rekenen op financiële steun van onze sponsor Danneels, maar elke cent is welkom.” Met de cheque is de vzw van plan om voor de kinderen van die gezinnen kerstpakjes te kopen. “Op 14 december organiseren we een kerstfeestje. Daarbij gaan we niet alleen voor warme chocolademelk zorgen, maar ook voor pakjes voor de kindjes. Want elk kind verdient een warme kerst.”