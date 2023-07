Stralend zonnig weer in Wingene vandaag

Korte Keten Kaart-ac­tie opnieuw een groot succes

Wingene is al enkele jaren erkend als Fair Trade Gemeente en organiseerde ook dit jaar opnieuw de Korte Keten Kaart-actie. De actie liep van 1 mei tot en met 30 juni. Maar liefst 1.733 volle spaarkaarten werden ingediend. “Met deze actie slaagden we er opnieuw in onze inwoners aan te moedigen om producten rechtstreeks bij onze 19 lokale deelnemende landbouwers aan te kopen en zo de voedselketen te verkorten”, zegt schepen van Noord-Zuid Hedwig Kerckhove (CD&V). Onder de 1.733 volle spaarkaarten werden 23 winnaars getrokken. Allen kregen een mand (h)eerlijke en duurzame producten cadeau.