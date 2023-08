Astrid (23) wil 720 km afleggen voor strijd tegen Alzheimer: “We hebben de persoon die mamie was, zien verdwijnen”

Astrid Hoornaert is amper 23, maar ze is vastberaden om een steentje bij te dragen aan de strijd tegen Alzheimer. Haar 82-jarige grootmoeder Nicole herkent tegenwoordig haar kleindochter niet meer, maar ter ere van haar wil de Tieltse studente in de loop van september 720 kilometer afleggen voor het goede doel. “Mamie stond altijd klaar voor ons. Dit is het minste wat ik kan doen.” Astrid heeft nog geen kilometer afgelegd, maar de financiële steun stroomt al binnen.