Steven tovert café Baraaf om tot groots WK-dorp: “Het leeft nu misschien nog niet echt, maar dat zal veranderen. Dat ben ik zeker”

ZwevezeleNog voor er op het WK in Qatar tegen een bal is getrapt, g ooiden verschillende grote WK-dorpen de handdoek in de ring , maar Steven Houttekier van café Baraaf in Zwevezele gelooft wél in de Rode Duivels. Hij toverde zowel het café als de achterliggende tuin om in een groot WK-dorp, met plaats voor liefst 1.000 supporters. “Het WK zal wél leven. Daar ben ik zeker van.”

De Duivelsgekte is totaal in de Baraaf. Steven haalde liefst veertig grote Belgische vlaggen in huis, hij hing zowat 300 meter aan tricolore slingers op én heeft zes levensgrote kartonnen Rode Duivels staan. Daar houdt het niet op. Hij schilderde de binnenmuren van het café in de Belgische driekleur en zette in de achtertuin twee grote versierde en verwarmde tenten op, opgebouwd rond de buitenbar die Steven vorige zomer ook al inschakelde voor een pop-up zomerbar. Zelfs het Jezusbeeld op de toog van het café heeft de Belgische driekleur op de wangen.

Veel beleving

“Bij de matchen van de Belgen zal zelfs een gekostumeerde rode duivel voor wat animo zorgen”, vertelt Steven. hij hielp in een vorig leven in Gent de zomerbar ‘Gentse Zomer’ organiseren en runt tegenwoordig samen met zijn vriendin Madelon Vanzieleghem café De Gouden Appel in Lichtervelde. “Voor de wedstrijden gaan we voor rode rook zorgen, terwijl ook de verlichting aangepast wordt. De sfeer is alles bij zo’n evenementen. Een WK moet meer zijn dan louter pintjes en voetbal. Een WK moet je écht beleven. Dus daarom halen we alles uit de kast. En daarbij is het uiteraard een voordeel dat het café zelf nog niet af is. Pas in de loop van van 2023 gaan we officieel openen na grondige renovatiewerken, maar net daardoor konden we nu wel zo ver gaan voor het WK. Bovendien zie je dankzij de kleuren van de Belgische vlag dat mottige behang niet meer.”

Quote Akkoord, het is crisis, het is een winters WK en het geloof in het Belgisch voetbal lijkt wat weg, maar dat is allemaal bullshit. Het leeft nu misschien nog niet echt, maar dat zal zeker nog veranderen.” Steven Houttekier

Geen WK-dorp in Kasteelpark

“Akkoord, het is crisis, het is een winters WK en het geloof in het Belgisch voetbal lijkt weg, maar dat is allemaal bullshit”, zegt Steven, “Het leeft nu misschien nog niet echt, maar dat zal zeker nog veranderen. Ook in Gent hebben we destijds het WK uitgezonden. In het begin hadden we amper 250 man. Op het einde waren dat er 2.500. Hier zal dat ook zo groeien. Strikt genomen hebben we plaats voor duizend man, al verwacht ik niet dat het hier meteen helemaal vol zal zitten. Anderzijds is het ook zo dat het traditionele WK-dorp dat normaal door de Red Devils in het Kasteelpark opgezet wordt er dit keer niet komt. Ook dat speelde een rol in de beslissing om hier voluit voor een WK-dorp te gaan. Ook in café ‘t Mandeken zal het voetbal trouwens uitgezonden worden. Dat mag je gerust ook noteren.”

Ook andere matchen

Steven opent de deuren van z’n WK-dorp in de Bruggestraat 18 in Zwevezele op woensdag 23 november en zal vanaf dan elke dag van 13.30 uur open zijn. Het wordt meteen ook de eerste keer dat het café zelf open is voor het grote publiek. In de tenten buiten komen twee schermen en binnen in het café komt een derde scherm. Telkens voor en na de matchen van de Belgen zal een dj plaatjes draaien, terwijl er op bepaalde dagen ook een foodtruck langs komt. Alle matchen van het WK, dus niet enkel die van de Duivels, worden er uitgezonden (met uitzondering van de wedstrijden die in de voormiddag gespeeld worden). De toegang is gratis.

