Steeds meer West-Vlaamse bibliotheken bieden e-boeken aan

Die vzw, die jaarlijks zo’n 4 miljoen euro subsidies krijgt van de Vlaamse overheid, investeerde de voorbije jaren 302.653,39 euro in de uitbouw van een e-boekendienst. De collectie bevat ondertussen bijna 10.000 titels die kunnen worden gelezen op de smartphone, tablet, laptop of e-reader. 212 bibliotheken verspreid over Vlaanderen en Brussel, goed voor 69 procent, bieden hun leden toegang tot die collectie. “Onze bibliotheken passen zich in sneltempo aan.” Dat zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die de cijfers opvroeg bij minister-president Jambon (N-VA). ““Uit een bevraging blijkt duidelijk dat gebruikers niet alleen voor het eerst digitaal lezen dankzij het platform, maar er ook meer zijn door gaan lezen. Het doelpubliek zal door verdere digitalisering in de toekomst alleen maar toenemen.”