Spikeballtornooi krijgt vervolg

Spikeball, ook wel bekend onder de naam ‘Roundnet’, wordt twee tegen twee gespeeld, met in het midden een soort van trampolinenet. Spelers dienen de bal op het net te slaan, waarna de tegenspeler de bal binnen de drie contacten opnieuw op het net moeten slaan. De bal mag de grond niet raken. Nieuw is dat er dit jaar ook een apart tornooi voor vrouwen georganiseerd wordt. Wie minder sportief aangelegd is, kan in de bar genieten van een drankje en zelfs meedingen naar de drankbeker. Het tornooi vindt plaats van 9 tot 18 uur. Daarna is er een afterparty met dj’s tot middernacht. Inschrijven kan via www.spikejam.be.