Slechts 28 West-Vlaamse gemeenten lieten hun cyberveiligheid al eens testen met een audit

“Nadat Willebroek en Kuurne in 2020 gehackt werden werden drie initiatieven ontwikkeld om de cyberveiligheid van lokale besturen op te krikken”, aldus Warnez. “Het gaat om een basisaudit, een bijkomende audit en de mogelijkheid om ethische hackers in te zetten via een samenwerking met HoWest.” Bij zo’n audit, waarvan de kosten gedeeltelijk terugbetaald worden door de Vlaamse overheid, wordt de cyberveiligheid van een lokaal bestuur getest. Gemeenten die dat willen kunnen na een eerste basisaudit kiezen voor een uitgebreidere audit om de mogelijke beveiligingsrisico’s nog beter in kaart te brengen.

37 besturen lieten zich (ethisch) hacken

Volgens Warnez is de respons echter relatief laag. “Dit jaar lieten slechts vijf besturen een basisaudit uitvoeren. In 2021 waren het er zeven, het jaar voordien werden er zestien besturen doorgelicht. Beter nieuws is dan weer dat 37 West-Vlaamse gemeenten zich lieten aanvallen door een ethische hacker. Maar het is ook duidelijk dat er vandaag gemeenten zijn die niet intekenen op het Vlaams aanbod. Dat is op zich niet erg”, aldus Warnez. “Wel erg is dat er ook besturen zijn die totaal nog niet bezig zijn met cyberveiligheid.”

Het parlementslid pleitte er in de commissie Binnenlands bestuur voor om die audits verplicht te maken. “Moet er niet pakweg om de drie jaar in elk lokaal bestuur een cyberaudit gedaan worden en kunnen we de lokale besturen daarbij steunen?” Gezien de groeiende dreiging steunen we het voorstel om bijkomend, naast informatiesessies, een interfederaal cyber responsteam te activeren. Ondanks alle voorzorgen is hacking nooit helemaal te vermijden. Daarom is het ook evident dat elk gemeentebestuur een noodplan klaar heeft.”

