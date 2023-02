Slechts 1 op 5 West-Vlaamse bushaltes is rolstoelvriendelijk

Dat rolstoelgebruikers nog te vaak slechte ervaringen hebben als ze de bus of de tram willen nemen bleek maandag toen bekend raakte dat vier rolstoelgebruikers De Lijn voor de rechter slepen, met de steun van gelijkekansencentrum Unia. Zo zou de oprijplaat in een aantal gevallen niet gebruikt kunnen worden doordat er geen bedieningsstok aan boord van de bus is. Maar ook wat de toegankelijkheid van de haltes zelf betreft is er nog werk aan de winkel, ook in West-Vlaanderen. Concreet gaat het om de aanwezigheid van aanrijdbare boordstenen en tactiele geleiding op de grond voor mensen met een visuele beperking.

“Eind 2022 blijken slechts 18,2% van de 5.200 West-Vlaamse bushaltes toegankelijk voor mensen met een motorische beperking”, aldus Warnez. “Eind 2021 bedroeg die toegankelijkheidsgraad 15,9 procent, dus de stijging is beperkt tot 2,3 procent. Terwijl in andere provincies een stijging van gemiddeld 7 procent te merken is.” Die stijging heeft alles te maken met het ‘Masterplan Toegankelijkheid’, waarmee de Vlaamse overheid tegen 2030 de helft van alle bushaltes toegankelijk wil maken voor mensen met een beperking. “Daarbij worden subsidies ter beschikking gesteld van lokale besturen, maar in onze provincie maakte enkel Bredene er in 2022 gebruik van.”

Tramhaltes scoren beter

De problematiek blijkt het grootst voor mensen met een visuele beperking. Slechts 6,9% van de Vlaamse haltes is aangepast voor mensen met een visuele beperking. Positief is dat de West-Vlaamse tramhaltes in het algemeen wel een pak beter scoren, met een toegankelijkheidsgraad van 83,6 procent. Dat is meer dan het Vlaams gemiddelde van 62,4 procent. Anderzijds sleepten zowel Wevelgem als Koekelare vorig jaar ook een prijs in de wacht voor ‘meer mobiele gemeente’, terwijl ook Brugge bij de genomineerden was. “We moeten ons blijven inzetten om de toegankelijkheidsgraad in West-Vlaanderen te verbeteren”, zegt Warnez. “Ik vraag de minister om de lokale besturen meer te ondersteunen zodat de beschikbare middelen ook tot resultaten leiden.”

