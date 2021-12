Shania (17) geopereerd na verschillende been- en bekkenbreuken na dodehoekongeval: “Heb erg veel geluk gehad”

Wingene Regiekamer CC De Feniks uitgebrand nadat elekrici­teits­kast vuur vat

In cultuurcentrum De Feniks in Wingene brak vrijdagvoormiddag brand uit in de regiekamer. Een alerte poetsvrouw merkte de rook op en sloeg alarm. De brandweer dat vlak naast het cultuurcentrum ligt was bijzonder snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. “Toch is de schade in de regiekamer en op de bovenverdieping groot”, zegt cultuurschepen Brecht Warnez (CD&V).

