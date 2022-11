Senioren roeren samen met Albanese asielzoekers in de potten: “Eten klaarmaken is een universele taal”

Het is de Week van de Smaak en ook in het opvangcentrum voor asielzoekers in Wingene ging dat niet onopgemerkt voorbij. Seniorenvereniging Vief besloot enkele Vlaamse gerechtjes klaar te maken, al gebeurde de culinaire wisselwerking ook in de omgekeerde richting. “Eerder organiseerden we ook al interculturele praattafels”, legt integratiemedewerkster Lynn Decleire uit. “Samen kwamen we op het idee voor een kookworkshop met enkele typische gerechten uit de Vlaamse en de Albanese keukens.

Quote Het is de eerste keer dat we dit doen, maar het lijkt me zeker voor herhaling vatbaar. We steken erg veel van elkaar op Nadine Fiems, Vief

“We hadden meteen veel respons op onze ‘Flavours of the World’-workshop”, gaat Nadine Fiems van Vief Wingene verder. “Heel snel boden zes leden zich aan om te komen koken. Van Vlaamse kant kozen we voor tomatensoep met balletjes en chocolademousse, terwijl we ons voor het hoofdgerecht lieten verrassen door de bewoners van het opvangcentrum. Het is de eerste keer dat we dit doen, maar het lijkt me zeker voor herhaling vatbaar. We steken erg veel van elkaar op.”

Geert Cardon roert in de soep

Fijne groentjes

“De groentjes moet je fijn snijden. Zo komen de aroma’s beter tot hun recht. Een tip van Piet Huysentruyt die me altijd is bijgebleven”, zegt Didier Decoster (71). Hij is afkomstig van Knokke en nam woensdag samen met onder andere Geert Cardon (61), Anton Florin (82) en Beatrijs Van Hulle (66) deel aan de workshop. “We willen deze mensen tonen dat ze welkom zijn. Stel je voor dat je zelf in een vreemd land aankomt en de taal niet spreekt. In die zin is deze workshop een mooie manier om de banden aan te halen.”

Terwijl Didier de groentjes voor de soep snijdt, spoelen asielzoekers Cetina en Hatixe de spinazie voor de byrek, een gerecht uit hun moederland Albanië. De twee vrouwen zijn twee maanden geleden aangekomen in België en spreken bijna geen woord Engels, dus communicatie is niet evident. Veel gebeurt via Google Translate. “Byrek is erg populair in Albanië, het is ook een toegankelijk gerecht. Daarom kozen we dit recept”, zegt het duo. “Koken is een prima instrument om elkaar iets bij te brengen, ongeacht de taal”, gaat Beatrijs Van Hulle uit Kortrijk verder. “Eten klaarmaken is een universele taal en dat maakt dit zo’n mooi project. Al moet ik toegeven dat ik zelf geen keukenprinses ben. Thuis kookt vooral mijn man Anton.”

Het recept van Cetina en Hatixe Voor wie zelf thuis graag eens Albanese byrek met spinazie en gehakt wil klaarmaken, geven we het recept van Cetina en Hatixe mee. 1. Verwarm je oven voor op 200 graden.

2. Bak het gehakt in een pan met olie.

3. Snipper de ui en de knoflook fijn. Fruit die aan in een grote pan en voeg beetje bij beetje de spinazie toe tot deze geslonken is. Laat het mengsel uitlekken in een vergiet en druk het meeste vocht er uit. Doe de gebakken spinazie in een kom en kruimel de feta erbij.

4. Strooi wat bloem op het aanrecht en leg er een (al dan niet zelf gemaakt) vel deeg op. Bestrijk het deeg met wat boter.

5. Verdeel het spinaziemengsel en het gehakt over de langste kant van het deeg en rol de strook dan voorzichtig op. Let op dat je niet te strak rolt. Strijk wat boter op de bovenkant van de rol en draai die dan voorzichtig op in een spiraalvorm. Draai de spiraal dan voorzichtig om. Als je scheurtjes opmerkt, kan je die nog herstellen met wat deeg en boter.

6. Leg het deeg op een bakplaat met bakpapier. Bestrijk het deeg met wat ei en eventueel wat sesamzaad. Bak de byrek 30 minuten, tot het goudbruin wordt.

Beatrijs wast samen met Cetina en Hatixe de spinazie.

Anton klopt de chocomousse

