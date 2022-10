Semperfi zet toonzaal open voor jonge ondernemers

“Voor startende ondernemers is het in deze tijden niet evident om een idee uit te werken of een passie na te jagen”, zegt Julie Lekens van Semperfi. “Daarom stellen we tijdens onze interieurweek de showroom ter beschikking van creatieve en jonge starters. We vragen geen standgeld, noch een commissie op de verkoop. Voor deze eerste editie zijn alvast twaalf jonge ondernemers ingeschreven. Aangezien we vonden dat ook de vermaarde Zwevezeelse Florentientjes en de Belgische limoncello een plaatsje verdienen, komt de teller op veertien standhouders. We hopen op een mooie opkomst.” Naar aanleiding van de Week van de Jonge Ondernemers is de showroom in Flandria 6 in Zwevezele ook op zondag 23 november open van 13 tot 18 uur.