Blokken voor tweede zit kan in Europahal

Tweede zit en op zoek naar een plek waar je samen met een aantal lotgenoten in stilte kan studeren? Stad Tielt zet vanaf maandag 7 augustus opnieuw de Europahal openen als bloklocatie. Van maandag 7 tot en met donderdag 17 augustus is Cafetaria Cultuur de plek waar je de studieboeken kan openslaan, van maandag 21 tot en met woensdag 30 augustus en van maandag 4 tot en met woensdag 6 september staat lokaal 3 ter beschikking en van donderdag 31 augustus tot en met zondag 3 september is lokaal vier gereserveerd voor de studenten. Op 18, 19 en 20 augustus kan er niet geblokt worden in de Europahal. Alle andere dagen gaan de deuren open van 8.30 tot 22 uur. Inschrijven doe je via https://cally.com/pbx89rqdsd8ntswv.