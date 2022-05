Scheidsrechters strijden in Wingene voor eigen voetbaltitel

Zelf noemen ze het tornooi de hoogmis van hun Vriendenkringen, die een paar jaar geleden over de provinciegrenzen heen fuseerden. “Door corona was het al even geleden, maar normaal is het onze jaarlijkse traditie om onze ‘mannen in het zwart’ hun beste voetbaltalenten te laten tonen”, weet Jordy Vermeire, in ons land zelf actief op het hoogste niveau. “Of het er tijdens een match bij ons nog iets strikter aan toe gaat? . Dat valt best mee, al worden de acties van de collega die de ref van dienst is goed onder de loep genomen (lacht). We zitten dan ook met kenners op het veld.”